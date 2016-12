3 Αυτοί που το “τερμάτισαν”

Για κλείσιμο και για το “καλές γιορτές” θα σε αφήσω με τα μεγαλύτερα “λαμόγια”. Ξεκίνημα με την Pontiac και το αγαπημένο Firebird.

Έχοντας κοινή πλατφόρμα με την Camaro (F-Body) το εμβληματικό Pontiac μοιράζονταν τα περισσότερα κοινά μέρη, μεταξύ των οποίων και ο κινητήρας. Το ίδιο μοτέρ των 305 “χάρτινων”/350 αληθινών ίππων. Οι marketeers της αμερικανικής εταιρίας του έδωσαν και κατάλαβε, παρουσιάζοντας τις εκδόσεις Firehawk, Formula, 25th-Anniversary Trans Am και 30th-Anniversary Trans Am με την απόδοση να κυμαίνεται από τα 305 μέχρι τα 335 άλογα. Πλεξούδες κατσαρές, φυσικά. Η αποθέωση της παπάτζας ήταν η “ψαγμένη” Trans Am.

To 1998 λανσαρίστηκε η Ram Air. Όνομα με ιστορία (από το 1967 χρονολογείται), αγριεμένη εμφάνιση, μούτρο που το έβλεπες στον καθρέφτη κι έφευγες “με τη μία” δεξιά. Το βασικότερο συστατικό, ωστόσο, ήταν κάτω από το καπό. Βασικά, επιτελούσε έργο μαζί με αυτό. Η τεχνολογία “Ram Air” πλασαρίζονταν ως ένα πρωτοποριακό σύστημα διαχείρισης του εισαγόμενου αέρα στον κινητήρα. Δεν ήταν κάτι περισσότερο από τις “σκούπες” που μεγαλούργησαν στα μηχανοστάσια των “σαξόραλων”, πακέτο με τις εξατμίσεις Group N. Πόση ήταν η δύναμη; Μάντης είσαι. 350 ίπποι.