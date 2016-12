Tweet on Twitter

Share on Facebook

Η MobilEye, η ισραηλινή εταιρία που ειδικεύεται στην αυτόνομη τεχνολογία θα συνεργαστεί με την HERE, την εταιρία που ειδικεύεται στην ψηφιακή χαρτογράφηση και πλέον ανήκει στην κοινοπραξία που δημιούργησαν οι Audi, BMW και Mercedes.

Με τη συμφωνία αυτή, η HERE θα αποκτήσει πρόσβαση στο “roadbook”, τους cloud χάρτες της MobilEye, που συλλέγουν δεδομένα από τους αισθητήρες των αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα οι HD Live χάρτες της Here να ενσωματώσουν πληροφορίες από σημεία και πληροφορίες του οδοστρώματος, προκειμένου να βοηθήσει τα αυτόνομα αυτοκίνητα να κινηθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Η MobilEye από την δική της πλευρά θα μπορεί να αποθηκεύει τα δεδομένα που συλλέγουν οι αισθητήρες της στην πλατφόρμα της HERE, κάνοντας έτσι ευκολότερη την αναβάθμιση του roadbook.