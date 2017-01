1 Εισαγωγή

Τι είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι, όταν βλέπεις μια παλιότερη Mustang; Ένα θρυλικό και άκρως ποθητό αμερικάνικο muscle car, με “αμέτρητα” κυβικά, όχι τόσο τεχνολογικά προηγμένο (ποιος ξεχνάει τις σούστες και το άκαμπτο πίσω άξονα πριν κάποια χρόνια), ποιότητα κατασκευής που συναγωνίζεται το Fiesta, και προσαρμοσμένο στα αμερικάνικα πρότυπα καθημερινής μετακίνησης, a.k.a ατελείωτα burnouts, στημένο μόνο για ευθείες και στις στροφές κάνουμε την “πάπια”.

Πάνω-κάτω αυτά την χαρακτήριζαν στα 50 χρόνια πορείας του, μέχρι που η Ford αποφάσισε να διευρύνει λίγο τους ορίζοντες της, να το κάνει “αυτοκίνητο” και να το προσφέρει και εκτός Αμερικής, σε 80+ χώρες. Μεταξύ αυτών και οι της Ευρώπη, που έχουμε πολύ διαφορετικά standards από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή, καθώς στους 20 μήνες που είναι διαθέσιμη έχει πουλήσει περίπου 40.000 μονάδες, εκτός Αμερικής, με πάνω από τις μισές στην ήπειρο μας, ενώ στην Ελλάδα σχεδόν 50 τυχεροί την έχουν στο γκαράζ τους. Είναι αυτή η φρενίτιδα που δημιουργείται όταν κάτι απαγορεύεται, και μετά γίνεται “νόμιμο” παντού. Όχι, ότι δεν το αξίζει…και με το παραπάνω.

Θεωρώ πραγματικά ανούσιο να γράψω κατεβατά για να περιγράψω τον “μύθο” του ονόματος της Mustang. Έχει συνδεθεί, όσο ελάχιστα αυτοκίνητα, με ταινίες του Hollywοod, καθώς ποιος δεν έχει δει την σκηνή καταδίωξης στο Bullitt με τον Steve McQueen, ή τον Nicolas Cage και την Eleanor στο Gone in 60 Seconds, ή την μαύρη Shelby GT350 στο Thomas Crown Affair με τον ex-Bond (Pierce Brosnan), ακόμα και στο Fast and Furious. Ούτε το ίδιο το imdb δεν πρέπει να έχει αναλυτική βάση δεδομένων σε πόσες ταινίες, σειρές, τραγούδια, video games και ντοκιμαντέρ έχει εμφανιστεί μία Mustang, καθιστώντας την άμεσα αναγνωρίσει από κάθε petrolhead ή μη.

Είναι αυτό το brutal αμερικάνικο χαρακτηριστικό της υπερβολής που βγάζει (a.k.a badass), που τραβάει τα βλέμματα απ’όπου και αν περάσει. Αν και να πω την αλήθεια κατά το πρόσφατο ταξίδι μας στην Αμερική για την έκθεση του Los Angeles, συναντήσαμε τόσες πολλές Mustang (μαζί με Corvette, Camaro και Challenger), όσα Qashqai και Golf υπάρχουν στην Ευρώπη. Κάτι απόλυτα λογικό αν σκεφτείς ότι με 34.000 δολάρια (€32.000) μπορείς εκεί να έχεις ένα πανέμορφο sport coupe αυτοκίνητο με V8, 421 άλογα και χειροκίνητο κιβώτιο, όμοιο με αυτό που δοκιμάσαμε για μια ολόκληρη εβδομάδα.

