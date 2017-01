Tweet on Twitter

Η ιστορία της συγκεκριμένης Mustang ξεκινάει από τον ιδιοκτήτη της Beau Miklethun, ο οποίος ανέλαβε να την αποκατάστασή της με το που την παρέλαβε από την οικογένεια ενός φίλου. Όταν τελείωσε με το αμάξωμα σκέφτηκε ότι θα χρειαζόταν περισσότερη ιπποδύναμη.

Καθώς όλοι θα περίμεναν ότι κάτω από το καπό θα τοποθετούνταν ο V8 κινητήρας της Ford, ο Beau τοποθέτησε τον θρυλικό twin-turbo 3,0 λίτρων από μια Toyota Supra, θυμίζοντας την απίστευτη Mustang από την ταινία The Fast and the Furious: Tokyo Drift (στην συγκεκριμένη Mustang είχε τοποθετηθεί κινητήρας από Nissan Skyline). Το αποτέλεσμα εντυπωσιακό, όπως θα δεις στο παρακάτω video.