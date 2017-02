3 Chevrolet Cobalt SS/TC

Προσπέρνα το after market λουκ και το περίεργο όνομα. Έχει ιστορία να σου πει.

To Cobalt SS στην τούρμπο εκδοχή του (εξ ου και το TurboCharged) ήταν ένα από τα πιο εστιασμένα αυτοκίνητα που μπορούσες να αγοράσεις το 2010 με την αστερόεσσα στο πέτο. Ο δίλιτρος Ecotec απέδιδε πάνω από 260 ίππους και κόντρα στην παράδοση δεν έκανε το αμερικανικό μοντέλο κατάλληλο μόνο για dragster. Το Cobalt εξοπλιζόταν με ηλεκτρονικό μπλοκέ που χρησιμοποιούσε τα φρένα για να κοντρολάρει την υποστροφή, ενώ διέθετε και το σύστημα NLS. Τι ήταν αυτό; Μια ηλεκτρονική πινελιά, η οποία διευκόλυνε τις «καρφωτές» αλλαγές (No Lift Shift). Όταν ήταν ενεργοποιημένο, το NLS κράταγε ανοιχτή την πεταλούδα του γκαζιού μόλις πατούσες το συμπλέκτη και επέτρεπε τα «καρφώματα» ακόμα κι αν ξεχνιόσουν και άφηνες το πόδι από το γκάζι. Περιττό; Πιθανότατα. Καγκουριά; Ενδεχομένως. Εξοπλιστικό feature να γουστάρουμε; Σίγουρα. Επίσης, είχε και launch control.

Πίσω από την ποζεριά του NLS και του «Fast and Furious» παρουσιαστικού, κρυβόταν ένα καθόλα αξιόλογο driver’s car. Η πλευρική του επιτάχυνση άγγιζε τα 0.9 g και στις ΗΠΑ θεωρείται ένα από τα καλύτερα αυτοκίνητα για την μύηση στην τέχνη του track day.

Βέβαια, το αίμα νερό δύσκολα γίνεται για αυτό και στις ευθείες ήταν που ένιωθε βασιλιάς. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν. Με τα ηλεκτρονικά ενεργοποιημένα, το Cobalt είχε μετρηθεί στα 5.5” για τα πρώτα 100 και είχε βγάλει το 400αρι σε 13.1” με ταχύτητα εξόδου 165.2 χλμ/ώρα. Για ένα δέκατο δεν είναι το γρηγορότερο μπροστοκίνητο στην ιστορία.