Jeremy Clarkson, Richard Hammond και James May. Οι τρεις Βρετανοί παρουσιαστές που τους αγάπησες ή τους μίσησες μέσα από το Top Gear για πολλά χρόνια. Η μπουνιά του Clarkson όμως σε ένα μέλος της ομάδας παραγωγής του Top Gear, οδήγησε στην απομάκρυνση των τριών παρουσιαστών από το BBC. Το Amazon τους αγκάλιασε και αφού τους “έλουσε” με εκατομμύρια, οι τρεις τους ετοίμασαν μια νέα εκπομπή αυτοκινήτου, παρόμοια με το Top Gear. Το The Grand Tour όπως την ονόμασαν.

Η πρώτη σεζόν της νέας εκπομπής, μετά από 11 + 2 επεισόδια (11 κανονικά και 2 το ταξίδι στην Ναμίμπια), ολοκληρώθηκε στην περασμένη εβδομάδα, με το επεισόδιο που γυρίστηκε στο Ντουμπάι. Η αλήθεια είναι πως ο Jezza και η παρέα του δεν ήταν εντελώς ελεύθεροι να κάνουν ότι ήθελαν στο νέο τους σόου, λόγω των περιορισμών που έβαζαν οι δικηγόροι του BBC. Γι’αυτό και δεν υπήρχε σταθερό στούντιο, γι’αυτό και δεν υπήρχε κομμάτι της εκπομπής που κάποιος επώνυμος οδηγεί ένα αυτοκίνητο στην πίστα τους (The Star in a Reasonably Priced Car), δεν υπήρχε ο “Stig” και το “Cool Wall”. Η αλήθεια είναι πως στο The Grand Tour προσπάθησαν να αντικαταστήσουν τα παραπάνω, αλλά δεν τους βγήκαν (βλέπε “Ο Αμερικάνος”, το χιούμορ (;) με τον θάνατο των διασήμων (Celebrity Brain Crash) κτλ.

Και εδώ θέλω την δική σου άποψη για το The Grand Tour. Τώρα που ολοκληρώθηκε η πρώτη σεζόν του, τι γεύση σου άφησε; Ήταν άξια της αναμονής σου ή περίμενες κάτι περισσότερο; Όπως είπε ο Clarkson στο τέλος του τελευταίου επεισοδίου, η δεύτερη σεζόν θα ξεκινήσει κάποια στιγμή μέσα στο 2017 και σίγουρα οι τρεις παρουσιαστές και η ομάδα παραγωγής, θα κάνουν τις αλλαγές που θεωρούν πως θα κάνουν την εκπομπή καλύτερη.

Προσωπικά γράφοντας, απογοητεύτηκα μερικώς. Το πρώτο επεισόδιο, ίσως από τον ενθουσιασμό, ίσως από την απορία, ίσως από την προσμονή με “κράτησε” σαν θεατή, αλλά τα υπόλοιπα δυστυχώς δεν είχαν πολλά να μου πούνε. Υπερβολικό σενάριο, αστεία και χιούμορ που δύσκολα σε έκαναν να γελάσεις και δυστυχώς λίγες καλές στιγμές που άξιζαν, όπως η ιστορία του May για την Ford στο Le Mans, αλλά και ορισμένα review.