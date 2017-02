Tweet on Twitter

Δύο γνήσιες Ιταλίδες σε κόκκινο χρώμα. Μια Alfa Romeo Giulietta QV με 235 άλογα και μια 147 GTA με το V6 κινητήρα, παίζουν στο δάσος με τον V6 κινητήρα να παράγει μελωδίες στα αυτιά μου.

[Πηγή: YouTube | Thanks for the tip, Αλέξανδρε]