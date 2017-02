Tweet on Twitter

Share on Facebook

H Deutsche See, μια εταιρία διανομής ψαριών και θαλασσινών στη Γερμανία, κατέθεσε αγωγή σε περιφερειακό δικαστήριο του Μπράουνσβαϊγκ, κοντά στα κεντρικά της VW, στην πόλη Βόλφσμπουργκ, εναντίον της VW λόγω του σκανδάλου χειραγώγησης εκπομπών ρύπων. Η Deutsche See κατηγορεί την VW πως παρουσίασε παραπλανητικά έναν στόλο από επαγγελματικά οχήματα, τα οποία η γερμανική εταιρεία είχε προμηθευτεί με λίζινγκ θεωρώντας τα φιλικά προς το περιβάλλον.

Με την κίνηση αυτή, η Deutsche See, η οποία διαθέτει στην αγορά τα προϊόντα της μέσω δικτύου λιανεμπόρων και σε εστιατόρια σε όλο τον κόσμο, γίνεται ο πρώτος μεγάλος Γερμανός πελάτης που καταθέτει αγωγή εναντίον της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας του κόσμου. Ήδη η Volkswagen είναι αντιμέτωπη με πολλές αγωγές από ιδιώτες κατόχους αυτοκινήτων, ρυθμιστικούς φορείς, προμηθευτές, κυβερνήσεις, πολλές μάλιστα με τη μορφή συλλογικών αγωγών στις ΗΠΑ.

Η Deutsche See, η οποία εδρεύει στο Μπρεμενχάφεν και προμηθεύεται με λίζινγκ περίπου 500 επαγγελματικά οχήματα από την Volkswagen, και το 2010 απέσπασε βραβείο βιωσιμότητας, δήλωσε ότι δεν κατάφερε να καταλήξει σε εξωδικαστική συμφωνία με την VW. Οι συνομιλίες κατέρρευσαν μετά την αντικατάσταση από την πλευρά της VW των μάνατζερς με δικηγόρους και υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων.

Σύμφωνα με την Bild am Sonntag, η Deutsche See διεκδικεί αποζημίωση 11,9 εκατομμυρίων ευρώ. Εκπρόσωπος της Deutsche See, αρνήθηκε να σχολιάσει το ποσό που διεκδικεί ως αποζημίωση, με την VW να δηλώνει πως δεν έχει δει τα σχετικά έγγραφα, κι ως εκ τούτου, δεν μπορεί να σχολιάσει επί του θέματος. Η VW μέχρι σήμερα έχει πληρώσει περισσότερα από 20 δισ. ευρώ λόγω του σκανδάλου του Dieselgate, τα περισσότερα από αυτά στις ΗΠΑ.