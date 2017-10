Τον Φεβρουάριο του 2016, ο Vin Diesel έκανε μια έκπληξη σε όλους τους fans των ταινιών Fast and Furious, καθώς ανακοίνωσε τις ημερομηνίες προβολών των Fast and Furious 8, Fast and Furious 9 και Fast and Furious 10.

Η αρχική ημερομηνία για την ένατη ταινία είχε οριστεί στις για τις 19 Απριλίου του 2019, αλλά σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της εταιρίας παραγωγής αυτή θα προβληθεί ένα χρόνο αργότερα, και πιο συγκεκριμένα στις 10 Απριλίου του 2020.

Δεν ανακοινώθηκε ο λόγος αυτής της αλλαγής, ούτε αν θα αλλάξει και η προβολή της 10ης -και τελευταίας- ταινίας, η οποία έχει προγραμματιστεί να προβληθεί στις 2 Απριλίου του 2021, 20 χρόνια μετά την πρώτη ταινία.