3 Οι τεχνολογίες

Το ντιζάιν ήταν προσφορά του Τμήματος R&D Βορείου Αμερικής, το οποίο έκανε χρήση αεροδυναμικής σήραγγας για να καθορίσει εν πολλοίς τις γραμμές του πλήρως ανανεωμένου Legend. Ο κινητήρας δεν γινόταν να μείνει πίσω, για αυτό και το μόνο που διατήρησε από τον προκάτοχό του ήταν ο κυβισμός. Ο J35A «βγήκε» στην παρανομία, καθώς αθέτησε τη συμφωνία κυρίων των 280 ίππων και απέδιδε 300 βελούδινα, ατμοσφαιρικά άλογα από μια διάταξη V 6 κυλίνδρων και 3.5 λίτρων. Το «βελούδινα» μπορούσε να αλλάξει κατόπιν παραγγελίας, με την προσφορά του «Μ1 Package». Τι ήταν αυτό το εύηχο εξοπλιστικό στοιχείο; Χαρτογράφηση V-Tec made in Mugen, η οποία ερχόταν κομπλέ με νέα εξάτμιση και καπάκι κινητήρα «Μ-Τec» με το μονόγραμμα της διάσημης αγωνιστικής φίρμας. Η δύναμη δεν ανέβαινε ιδιαίτερα (5 ίπποι), αλλά ο ήχος και ο χαρακτήρας αποκτούσαν Nippon κακία. Kαι κάπου εδώ είναι που αρχίζουν τα ωραία.

Προκειμένου να εξασφαλίσει την πολυπόθητη alternativeness (υπάρχει η λέξη, δεν την κατασκεύασα) η Honda έκρυψε ένα διαστημόπλοιο κάτω από το διακριτικό περίβλημα. Τα συστήματα ασφαλείας ήταν state of the art, με το INV (Intelligent Night Vision) να είναι το πρώτο σύστημα του είδους παγκοσμίως που μπορούσε να αναγνωρίσει πεζούς και να τους προβάλει σε πραγματικό χρόνο στο head up display. Το σύστημα διατήρησης λωρίδας LKAS (Lane Keeping Assistance System) ήταν ικανό να κατευθύνει το αυτοκίνητο μέχρι και σε στροφές με κατώτατο τόξο τις 220 μοίρες (βάσει ιαπωνικής νομοθεσίας, για αποφυγή απότομων μεταβολών κατεύθυνσης), ενώ το GPS είχε τη δυνατότητα συγχρονισμού με το internet. Όλα, ωστόσο, έσκυβαν ταπεινά το κεφάλι και γονάτιζαν ιπποτικά στο άκουσμα του SH-AWD.