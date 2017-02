Tweet on Twitter

Μπορεί εδώ και αρκετό καιρό οι προβολείς να είναι στραμμένοι στο Focus RS, όμως η Ford δεν ξεχνά τον σπορ “στρατιώτη” που ακούει στο όνομα Focus ST.

Το “Μπλε Οβάλ” δεν προέβη σε κάποια μηχανική βελτίωση, καθώς θεωρεί ότι οι 252 ίπποι από τον 2λιτρο τούρμπο Ecoboost και ο tail-happy χαρακτήρας του είναι υπεραρκετοί για τον -μη χαρντκορά- ενθουσιώδη sportsman. Η εμφάνιση, όμως, χρειαζόταν μια τόνωση, ειδικά όταν έχει να σταθεί δίπλα στα “μούσκουλα” του κορυφαίου Focus.

Το φρεσκάρισμα αναλαμβάνει ένα νέο χρώμα, με την ιδιαίτερα “εύηχη” ονομασία Triple Yellow Metallic Tri-Coat. H απόχρωση αυτή έχει κάνει θραύση στη Mustang και ντεμπουτάρει στη σειρά ST. By the way, θα δεις περισσότερα από μια ‘Stang ίδιου χρώματος εντός των ημερών. Υπομονή…

Το μόνο αρνητικό είναι πως ο νέος χρωματισμός αντικαθιστά το Tangerine Scream Metallic Tri-Coat. Ελληνιστί, το πορτοκαλί που έχει φορεθεί στο 90% των Focus ST που βλέπεις στον δρόμο και τις αγγελίες μεταχειρισμένων.

Στις ΗΠΑ είναι το μόνο χρώμα που χρεώνεται επιπλέον, με το κόστος να ανέρχεται στα 595 δολάρια. Άξιο αναφοράς και δακρύων, το γεγονός πως υπάρχει και έκπτωση της εταιρίας, η οποία προσφέρει το Focus ST Triple Yellow Metallic Tri-Coat (κίτρινο ST, με δυο λόγια) στα 23.900 δολάρια. Για 252 ίππους. Οι οποίοι μπορεί να γίνουν 275 από την Μountune, χωρίς να επηρεάζεται η εγγύηση, με άλλα 1.900 δολάρια. Βοήθειά μας.

Εκτός από μεταλλικό κίτρινο, μπορείς να επιλέξεις μεταξύ των Kona Blue, Race Red, Magnetic Gray, Oxford White, and Shadow Black.