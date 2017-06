Tweet on Twitter

Ο James May σε πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση στο BBC και συγκεκριμένα στο “The One Show” δήλωσε πως η δεύτερη σεζόν του The Grand Tour θα ξεκινήσει να προβάλλεται από το Amazon Prime από τον Οκτώβριο.

Ο May είπε πως κατά τη διάρκεια των 12 επεισοδίων θα δούμε τους τρεις παρουσιαστές σε αρκετά ταξίδια, με το φορμάτ της εκπομπής να βελτιώνεται, ενώ τα γυρίσματα γίνονται σε 4K.