Η EA έδωσε ένα νέο trailer του Need For Speed Payback και αυτή τη φορά βλέπουμε μια καταδίωξη με πρωταγωνιστή την ολοκαίνουργια BMW M5. Ο νέος τίτλος του Need for Speed χαρακτηρίζεται ως action/driving, με τον παίκτη να οδηγεί στο Fortune Valley και να έρχεται αντιμέτωπος με το The House, ένα καρτέλ που έχει στον έλεγχο των καζίνο, των εγκληματιών και των αστυνομικών της πόλης.

Ο παίκτης θα αγωνίζεται τόσο εντός, όσο και εκτός δρόμου, ενώ θα τρέχει σε βουνά και σε ερήμους. Μεταξύ άλλων, κομμάτι του παιχνιδιού αποτελεί και ο τζόγος. Οι παίκτες θα μπορούν να βάλουν λεφτά στο αν θα νικήσουν και να αυξήσουν τα κέρδη τους ανά αγώνα. Επίσης στο νέο Need For Speed επιστρέφουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι θα έχουν και μερικές ειδικές αποστολές. Θα υπάρχουν τρεις χαρακτήρες, με τον καθένα να έχει διαφορετικό Playstyle και ρόλο στην ιστορία.

Η EA αναφέρει πως σεβόμενη το feedback των θαυμαστών της σειράς από το προηγούμενο Need for Speed που κυκλοφόρησε το 2015, το νέο παιχνίδι δεν θα χρειάζεται σύνδεση στο ίντερνετ, με την δυνατότητα παύσης του παιχνιδιού να είναι και πάλι διαθέσιμη, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα εναλλαγής ημέρας και νύχτας, κάτι που έλειπε από το προηγούμενο Need For Speed.

Όσοι προπαραγγείλουν το παιχνίδι θα αποκτήσουν δωρεάν το Need for Speed Payback Platinum Car Pack και πρόσβαση σε αρκετά οχήματα, όπως τα Nissan 350Z 2008, Chevrolet Camaro SS 1967, Dodge Charger R/T 1969, Ford F-150 Raptor 2016 και Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016. Η Deluxe edition θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω, καθώς και ειδικά customization αντικείμενα, όπως μια ειδική πινακίδα, χρώματα NOS και αρκετά ακόμη. Οι συνδρομητές των υπηρεσιών EA Access και Origin Access θα μπορέσουν να δοκιμάσουν το παιχνίδι για 10 ώρες από τις 2 Νοεμβρίου (αλλά και να το αγοράσουν με έκπτωση 10%). To Need for Speed Payback θα κυκλοφορήσει στις 10 του Νοέμβρη και προσφέρεται για PS4, Xbox One και PC.