Η εικονιζόμενη Rolls Royce Corniche του 1972 βγαίνει σε πλειστηριασμό από τον οίκο Bonhams στο φετινό Goodwood. Ιδιοκτήτης της, ο πασίγνωστος πρώην παρουσιαστής του Top Gear και νυν παρουσιαστής του The Grand Tour James May, ο οποίος αποφάσισε να τη βγάλει στο σφυρί λόγω…φαγούρας! Ναι, καλά άκουσες. Δεν τίθεται θέμα ούτε οικονομικό, ούτε χώρου στο γκαράζ αλλά ούτε και αλλαγής γούστων στην απόφασή του αυτή αλλά θέμα υγείας, καθώς όπως δηλώνει ο ίδιος σε σελίδα που διατηρεί στο διαδίκτυο, το τελευταίο διάστημα μετά από λίγη ώρα παρουσίας του μέσα στο αμάξι αρχίζει και νιώθει φαγούρα και πρέπει να αποστειρώσει τα ρούχα του. Ο May πιστεύει πως το αυτοκίνητο αυτό, στην πολύ καλή ομολογουμένως κατάσταση που βρίσκεται, αν και δε ξέρουμε πόσα χιλιόμετρα αναγράφονται στο ταχύμετρο, μπορεί να πιάσει και διπλάσια τιμή από εκείνη που την είχε αγοράσει. Το συγκεκριμένο όχημα μάλιστα, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα επεισόδιο του Top Gear το 2008 με τον May στο πλάι του να μας παρουσιάζει πολυτελή αυτοκίνητα που μπορούν να αγοραστούν σε τιμή μικρότερη από εκείνη ενός καινούριου Ford Mondeo.

Δε γνωρίζουμε το λόγο της φαγούρας του παρουσιαστή και αν αυτός οφείλεται σε κάποιο υλικό του αυτοκινήτου που είναι αλλεργικός η σε κάποια ατυχή σύμπτωση, το μόνο που ξέρουμε είναι πως όποιος συλλέκτης αποκτήσει αυτό το καλοσυντηρημένο και σπάνιο κομμάτι έχει κάνει τη τύχη του.