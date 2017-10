Tweet on Twitter

Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε γνωστό πως η 9η Fast and Furious ταινία θα καθυστερεί κατά έναν χρόνο και θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Απριλίου του 2020.

Τώρα έγινε γνωστή η αιτία που θα καθυστερήσει ένα χρόνο η πρεμιέρα του Fast & Furious 9. Ποια είναι αυτή; Η spinoff ταινία των Johnson και Statham. Βλέπεις, η Universal είδε τη χημεία που είχε το ζευγάρι στη συνύπαρξη των δύο ηθοποιών στο Fast & Furious 7 και στο The Fate of The Furious, και έτσι πήρε την απόφαση να γυρίσει μια spinoff ταινία, με πρωταγωνιστές τους δύο ηθοποιούς που θα ενσαρκώνουν τους ίδιους ρόλους.

Ο “The Rock” θα ενσαρκώσει τον πράκτορα της Διπλωματικής Υπηρεσίας Ασφάλειας (Diplomatic Security Service) Luke Hobbs και ο Statham αυτόν του εγκληματία Deckard Shaw. Όπως δήλωσε η πρόεδρος της Universal Pictures, Donna Langley:

Το Fast and Furious είναι ένα από τα πιο αγαπημένα σκηνικά της Universal και χειριζόμαστε κάθε απόφαση για να φροντίσουμε στο έπακρο αυτό το franchise. Το παγκόσμιο όνομα του Fast & Furious είναι δυνατό και γεμάτο με εικονικούς χαρακτήρες. Ανυπομονούμε να χτίσουμε πάνω στην ταινία, που τα ξεκίνησε όλα, καθώς και να επεκταθούμε σε διάφορες αφηγήσεις.

Οι φήμες θέλουν τον σκηνοθέτη Justin Lin να επιστρέφει ως σκηνοθέτης στο franchise του Fast and Furious, το οποίο θα ολοκληρωθεί με τη δέκατη ταινία.