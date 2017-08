Tweet on Twitter

Δεν ξέρω αν είδες την ταινία Baby Driver. Πρόκειται για τη τελευταία ταινία του Edgar Wright, γνωστού κυρίως για την τριλογία του Cornetto -Shaun of the Dead (2004), Hot Fuzz (2007), The World’s End (2013).

Σε αυτή, ο πρωταγωνιστής, ο Baby (Ansel Elgort), είναι ένας επαγγελματίας οδηγός διαφυγής, που επειδή πάσχει από εμβοές είναι συνεχώς με τα ακουστικά στα αυτιά και ακούει μουσική. Όλη η ταινία είναι μονταρισμένη πάνω στη μουσική που ακούει ο Baby και οδηγεί στο όριο ένα Subaru WRX του 2006. Ένα από τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες των γυρισμάτων της ταινίας, έχοντας διανύσει κοντά στις 254.000 χλμ πωλείται στο eBay.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, το αυτοκίνητο έχει δεχτεί 29 bids, με το μεγαλύτερο να είναι στα 27.600 δολάρια. Με 4 ημέρες να απομένουν μέχρι να κλείσει η δημοπρασία, είναι βέβαιο πως η τιμή θα ανέβει ακόμη περισσότερο.