Η οδική ασφάλεια είναι ένα θέμα αρκετά περίπλοκο μιας και ο κόσμος συνεχίζει να έχει επικίνδυνες συνήθειες στην οδήγηση και μια από της χειρότερες είναι η μη χρήση ζώνης (ή κράνους για του δικυκλιστές) κατά την οδήγηση. Βλέπεις η χρήση της ζώνης έχει νομοθετηθεί σχετικά πρόσφατα. Δηλαδή τα τελευταία 40 έτη έγινε στις περισσότερες χώρες υποχρεωτική η χρήση της ζώνης και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άτομα που πήραν δίπλωμα όταν ακόμα δεν ήταν υποχρεωτική και άλλοι που βλέπαν τους γονείς τους να μην φοράνε την προαιρετική ζώνη. Συγκεκριμένα στις ΗΠΑ η χρήση της ξεκίνησε να είναι υποχρεωτική το 1984 σε κάποιες πολιτείες.

Στα καλά νέα είναι πως οι νέοι οδηγοί είναι αρκετά πιο δεκτικοί στην ζώνη και αυτό δείχνει και πρόσφατη έρευνα του πανεπιστημίου της Washington. Πιο συγκεκριμένα από το 2002 ως το 2012 το ποσοστό των Αμερικάνων που φορούσαν ανελλιπώς ζώνη κατά τις μετακινήσεις τους με το αυτοκίνητο, αυξήθηκε κατά 8,4 εκατοστιαίες μονάδες φτάνοντας το 86%.

Παρά αυτή την αύξηση μόλις το 2,2% των αμερικάνικων κομητειών κατάφερε να μειώσει τα δυστυχήματα! Σε αυτές τι κομητείες του 2,2% το ποσοστό χρήσης της ζώνης ασφαλείας έφτασε το 92%. Ο επικεφαλής της έρευνας και καθηγητής του πανεπιστημίου Dr Jacob Sunshine επεσήμανε το τετριμμένο μεν, αλλά πάντα επίκαιρο δε, πως για την πρόληψη χρειάζεται καλύτερη αστυνόμευση και καλύτερη εμπέδωση της οδηγικής παιδείας.

Προσωπικά το θεωρώ θλιβερό πως ο ανθρωπολογικός τύπος του σήμερα χρειάζεται αστυνόμευση για να κάνει κάτι τόσο εύκολο μα σωτήριο για τον ίδιο. Όμως οι κομητείες με την μεγαλύτερη παραβατικότητα βρίσκονται σε πολιτείες όπως North Dakota, South Dakota, Idaho, Wyoming, Montana, Utah, Nebraska και Alaska, που η τροχαία δεν μπορεί να σε σταματήσει για μην χρήση ζώνης ασφαλείας. Στις ΗΠΑ αυτό ονομάζεται “secondary enforcement law” και εν προκειμένω σημαίνει πως δεν θα διακόψουν την κίνηση για αυτό το παράπτωμα, όμως αν σε σταματήσουν για κάτι άλλο τότε θα μπορούν να σου καταλογίσουν και την μη χρήση ζώνης. Στον αντίποδα με διαφορά 10% από τις προηγούμενες οι πολιτείες με “primary enforcement law” όπως οι North Carolina, California, Maryland και τα αστικά κέντρα του Texas. Σε αυτές η χρήση ζώνης είναι συχνότερη και η αστυνομία σε σταματάει και σε γράφει αν δεν την φοράς.

Ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που μάλλον πρέπει να το εμπεδώσουμε είναι πως οι γυναίκες φαίνεται να είναι πιο συνετές στο τιμόνι, μιας και φοράνε κατά το 90% του χρόνου οδήγησης ζώνη, σε αντίθεση με το 82% των ανδρών. Όμως υπάρχει σύγκλιση καθώς το 2002 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 84% για τις γυναίκες και 71% για τους άντρες.

Τέλος, αν και με την εξαγωγή συμπερασμάτων από την στατιστική πρέπει να είμαστε φειδωλοί, ο Dr Lois Lee (ιατρός στα επείγοντα) σημείωσε πως σε πολλά μέρη ο κόσμος δεν γνωρίζει την νομοθεσία και έτσι ο μοναδικός λόγος που φοράει ζώνη είναι για την προσωπική του ασφάλεια, ο προφανής θα έλεγα εγώ.

Quiz για τα σχόλια…

1-Πότε έγινε υποχρεωτική η χρήση ζώνης στην Ελλάδα;

2-Ποιοι οδηγοί δικαιούνται να μην φορούν ζώνη στην Ελλάδα; (been there done that by the law!)